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Почти по 500 : по итогам мая средняя зарплата в Беларуси выросла

25.06.2018 19:09 — Разное | Myfin  
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Почти по 500 : по итогам мая средняя зарплата в Беларуси выросла
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

В апреле текущего года она была Br921. Темп роста к маю 2017 года составил 113,4%.

Столица в разрезе регионов лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за май составила Br1 294,4 (темп роста к маю 2017 года ­– 111,9%).

В Минской области она достигла Br952,4 (112,5%), в Гомельской – Br849,8 (114,1%), Гродненской – Вr823,5 (114,9%), Витебской – Br814,4 (114,8%). Средний заработок в Брестской области - Br813,7 (114,4%), в Могилевской –­ Br797 (112,9%). 

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в мае 2018 года сложилась в отрасли информации и связи (Br2 645,8), в основном за счет специалистов сферы информационных технологий и обслуживания (Br3 717,2). 

В лидерах и такие виды деятельности, как воздушный транспорт (Br3 049,3), производство химических продуктов (Br1 751,2), кокса и продуктов нефтепереработки (Br1 605,8), горнодобывающая промышленность (Br1 650,6), финансовая и страховая деятельность (Br1 516), профессиональная, научная и техническая деятельность (Br1 254,8). 

Меньше всего начислено в мае работникам сферы сельского хозяйства, а именно растениеводства, животноводства, охоты и предоставления соответствующих услуг (Br684,7), деятельности водного транспорта (Br637,7), услуг по временному проживанию и питанию (Br665,1), работникам по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (Br543,3), творческой деятельности и развлечений (Br572,3), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (Br538,9), парикмахерских и салонов красоты (Br491,4).

 
Теги: Минск
 
 
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2018 года составила Br943,9.
 
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