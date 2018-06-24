﻿ В пещере Таиланда пропали 11 футболистов и их тренер: версии случившегося. 21.by
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В пещере Таиланда пропали 11 футболистов и их тренер: версии случившегося

25.06.2018 20:05 — Разное | СТВ  
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Новости Таиланда. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в пещере Кхао Луанг в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В подземных тоннелях пропали 11 футболистов и их тренер.

В пещере Таиланда пропали 11 футболистов и их тренер: версии случившегося

Вещи спортсменов были обнаружены у входа в пещеру двое суток назад. С тех пор никаких сообщений об их местонахождении не поступало.

Что произошло с командой – неизвестно. Футболисты могли заблудиться в многочисленных ответвлениях, кроме того, мог произойти обвал пород. Сейчас группа спасателей занимается поиском пропавших.

 
 
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Новости Таиланда. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в пещере Кхао Луанг в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В подземных...
 
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