|
Новым председателем ПАСЕ назначена Лилиан Мори Паскье
Новости Франции. Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила в должности нового председателя ПАСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стала Лилиан Мори Паскье из Швейцарии.
Это стало известно на открытии июньской сессии в Страсбурге.
Отметим, что парламентарий была единственным кандидатом на этот пост. Ее предшественник Микеле Николетти ушел в отставку из-за проигрыша на выборах в Италии в марте 2018 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила в должности нового председателя ПАСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)