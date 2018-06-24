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«Супруг готов был поддержать меня при любом моём решении». Дарья Домрачева о нелёгком решении завершить спортивную карьеру

25.06.2018 19:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Величайшая белорусская спортсменка Дарья Домрачева завершает карьеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Биатлонистка заявила об этом сегодня, 25 июня, в штаб-квартире НОК на специально созванной пресс-конференции.

«Супруг готов был поддержать меня при любом моём решении». Дарья Домрачева о нелёгком решении завершить спортивную карьеру

«Супруг готов был поддержать меня при любом моём решении». Дарья Домрачева о нелёгком решении завершить спортивную карьеру

Об уходе из большого спорта Дарья предупреждала после Олимпиады в Пхенчхане. На раздумья ушло несколько месяцев. Контракт с национальной сборной у спортсменки истекает в конце месяца.

«Супруг готов был поддержать меня при любом моём решении». Дарья Домрачева о нелёгком решении завершить спортивную карьеру

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси:
Я очень долго думала, но пришло время расставить точки над i. Все время после окончания сезона я пыталась найти компромисс, который позволил бы мне воспитывать ребенка и совмещать это все с профессиональной спортивной карьерой одновременно.

Супруг готов был поддержать меня при любом моем решении, то есть если бы я решила продолжать свою спортивную карьеру, готов был сопровождать и на сборах, и всячески помогать. Я решила, что для меня это могло бы быть очень сложным периодом, когда я мучилась бы сама, мучила бы своего ребенка, и не факт, что на таком фоне возможно было бы показать тот результат, который хотелось бы.

«Супруг готов был поддержать меня при любом моём решении». Дарья Домрачева о нелёгком решении завершить спортивную карьеру

Это решение для меня обдуманное и, конечно же, нелегкое, но я завершаю свою спортивную карьеру.

В 2018 году о завершении карьеры также объявил супруг Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален.

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По словам Дарьи, в ближайших планах у супружеской пары – отдых от спортивного ритма жизни. Чем будет заниматься дальше, биатлонистка пока не решила. Впрочем, подтвердила, что есть некоторые идеи.

Дарья Домрачева – четырехкратная олимпийская чемпионка. Поистине триумфальной для биатлонистки стала Олимпиада в Сочи в 2014 году. Тогда Дарья завоевала сразу три золотые награды в личных гонках. Еще один чемпионский титул ей принесла эстафета в Пхенчхане. Кроме того, на счету именитой белорусской биатлонистки серебряная и бронзовая олимпийские медали.

«Супруг готов был поддержать меня при любом моём решении». Дарья Домрачева о нелёгком решении завершить спортивную карьеру

«Супруг готов был поддержать меня при любом моём решении». Дарья Домрачева о нелёгком решении завершить спортивную карьеру

Дарья Домрачева – двукратная чемпионка планеты, обладательница Кубка мира и пяти малых Хрустальных глобусов. В 2014 году биатлонистка стала первой женщиной в стране, получившей звание Героя Беларуси.

Напомним, о завершении карьеры ранее объявили еще две биатлонистки из основного состава нашей сборной – Надежда Скардино и Надежда Писарева.

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«Супруг готов был поддержать меня при любом моём решении». Дарья Домрачева о нелёгком решении завершить спортивную карьеру

Дарья Домрачева:
Время в большом спорте для меня будет незабываемым. Я хочу поблагодарить всех тех, кто был рядом и кто встретился мне и помогал мне на этом пути.

Я хочу сказать спасибо моим невероятным болельщикам за настоящую поддержку. Спасибо за то, что я могла чувствовать вас за своей спиной в минуты побед и в не самые легкие моменты. Вы просто потрясающие, невероятные.

Конечно, самое главное, хочу сказать спасибо моей стране. Невероятно приятно было ощущать, когда ты пересекаешь финишную черту с белорусским флагом, невероятно приятно было понимать, что это действительно ты побеждаешь не одна – вся страна сейчас ликует, побеждает.

Касаемо будущего белорусского биатлона, знаете, у всего в жизни есть волнообразные пути развития, у всего в жизни существуют спады и подъемы. Конечно, какой-то спад обозначится, но очень важно, чтобы этот спад был толчком к новому прыжку наверх.

«Супруг готов был поддержать меня при любом моём решении». Дарья Домрачева о нелёгком решении завершить спортивную карьеру

Поблагодарить спортсменку за блестящую карьеру пришли представители Национального олимпийского комитета, а также поклонники биатлона — участники фан-клуба Дарьи Домрачевой. Всех присутствующих ждал сюрприз. Биатлонистка с супругом напоследок угостили пришедших тортом. Впрочем, Дарья отметила, что еще обдумывает, как именно она отметит завершение карьеры.

«Супруг готов был поддержать меня при любом моём решении». Дарья Домрачева о нелёгком решении завершить спортивную карьеру

«Супруг готов был поддержать меня при любом моём решении». Дарья Домрачева о нелёгком решении завершить спортивную карьеру

«Супруг готов был поддержать меня при любом моём решении». Дарья Домрачева о нелёгком решении завершить спортивную карьеру

 
 
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Новости Беларуси. Величайшая белорусская спортсменка Дарья Домрачева завершает карьеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Биатлонистка заявила об...
 
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