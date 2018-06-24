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Сборная Россия проиграла Уругваю на ЧМ и заняла второе место в группе A
Новости России. 25 июня на Самара-Арене состоялась встреча России и Уругвая.
Обе команды досрочно вышли в плей-офф турнира уже по результатам двух матчей, но эта игра должна была определить, какая из сборных займет первое место в группе A.
Матч завершился со счетом 3:0 в пользу Уругвая.
Голы на счету Луиса Суареса, который отличился на 10 минуте, Дениса Черышева, который забил автогол на 23 минуте, и Эдинсона Кавана, не упустившего возможность отличиться на последней минуте основного времени встречи.
Своих соперников в 1/8 финала команды узнают сегодня. Вечером состоятся две игры: Иран – Португалия и Испания – Марокко.
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Новости России. 25 июня на Самара-Арене состоялась встреча России и Уругвая. Обе команды досрочно вышли в плей-офф турнира уже по результатам двух матчей, но эта...
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