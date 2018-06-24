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В Витебском районе сын и отец жестоко избили посетителей кафе. Четыре человека – в больнице

25.06.2018 18:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Витебском районе отец и сын жестоко избили посетителей кафе.

По информации СК, расследуется уголовное дело о злостном хулиганстве, в результате которого пострадали пять человек.

Подозреваемые – сын и отец. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности.

В ночь на 24 июня мужчина был в кафе, где произошел конфликт с компанией молодых людей. На помощь сыну с битой и ножом приехал отец.

Произошла драка. И отец, и сын находились в нетрезвом состоянии. Они из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод в виде ранее имевшего место конфликта, начали беспорядочно наносить удары посетителям заведения.

В больницу были доставлены четыре человека в возрасте от 21 до 26 лет с травмами различной степени тяжести (в том числе и ножевым ранением).

Нападавшие скрылись с места происшествия. Позже их задержали правоохранители.

30-летний сын, чтобы избежать уголовной ответственности, переоделся и утром обратился к медикам с травмой головы, а в милицию – с заявлением о привлечении к ответственности неустановленных лиц, которые избили его в кафе. 

Следователи осмотрели место преступления, а также Volkswаgen, на котором ездил подозреваемый. Следы крови были обнаружены в автомобиле, на предметах одежды и обуви в доме 49-летнего отца. В Volkswаgen также был обнаружен отрезок железной трубы.

Назначен ряд экспертиз. Продолжается расследование дела.

 Весной в Гродно мужчина ударил женщину по лицу за отказ познакомиться (читать далее).

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебском районе отец и сын жестоко избили посетителей кафе. По информации СК, расследуется уголовное дело о злостном хулиганстве, в...
 
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