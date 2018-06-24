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Николай ХМЕЛЬНИЦКИЙ: «Меня не задерживали!»

25.06.2018 19:58 — Разное | Партизан  
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Гендиректор КТУП «Минский Комаровский рынок» Николай Хмельницкий прокомментировал «Белорусскому партизану» слухи об обыске у себя в доме.

Николай ХМЕЛЬНИЦКИЙ: «Меня не задерживали!»
Сегодня Николай Хмельницкий не пришел на свое рабочее место – лег в больницу. И тут же поползли слухи о том, что у него серьезные проблемы с правоохранительными органами, был обыск в загородном доме. Об этом написал и «Белорусский партизан». Утром Хмельницкий отказался от комментариев. Но, увидев новость, отреагировал моментально.

-- Это полная глупость! Никаких обысков у меня в доме не было. И меня никто не задерживал! Два месяца назад, 26 апреля, правоохранительные органы действительно провели изъятие документов в администрации рынка по уголовному делу, о котором сообщали многие средства массовой информации. Сообщалось также, что были проведены обыски у представителей некоторых коммерческих фирм, расположенных на рынке. Это нормальное явление – так всегда бывает. Мы все отдали, все документы предоставили. Больше никаких действий следственные органы по отношению к Комаровскому рынку не проводили. И ко мне лично тоже. Это самая достоверная информация. 
А что касается слухов… Сегодня первый день на работу не вышел – вот вам и слухи…
Я нахожусь в больнице -- у меня плановая операция…

Приносим свои глубочайшие извинения Николаю Михайловичу Хмельницкому и от всей души желаем ему здоровья и отсутствия каких бы то ни было проблем с правоохранительными органами.

«Белорусский партизан».


 
Теги: Новости
 
 
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Гендиректор КТУП «Минский Комаровский рынок» Николай Хмельницкий прокомментировал «Белорусскому партизану» слухи об обыске у себя в доме.
 
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