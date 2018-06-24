Николай ХМЕЛЬНИЦКИЙ: «Меня не задерживали!»

Сегодня Николай Хмельницкий не пришел на свое рабочее место – лег в больницу. И тут же поползли слухи о том, что у него серьезные проблемы с правоохранительными органами, был обыск в загородном доме. Об этом написал и «Белорусский партизан». Утром Хмельницкий отказался от комментариев. Но, увидев новость , отреагировал моментально.





-- Это полная глупость! Никаких обысков у меня в доме не было. И меня никто не задерживал! Два месяца назад, 26 апреля, правоохранительные органы действительно провели изъятие документов в администрации рынка по уголовному делу, о котором сообщали многие средства массовой информации. Сообщалось также, что были проведены обыски у представителей некоторых коммерческих фирм, расположенных на рынке. Это нормальное явление – так всегда бывает. Мы все отдали, все документы предоставили. Больше никаких действий следственные органы по отношению к Комаровскому рынку не проводили. И ко мне лично тоже. Это самая достоверная информация.

А что касается слухов… Сегодня первый день на работу не вышел – вот вам и слухи…

Я нахожусь в больнице -- у меня плановая операция…





Приносим свои глубочайшие извинения Николаю Михайловичу Хмельницкому и от всей души желаем ему здоровья и отсутствия каких бы то ни было проблем с правоохранительными органами.





«Белорусский партизан».



