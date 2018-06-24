Какая боль! Россияне уже не празднуют: Россия - Уругвай 3:0









пишет НН. Уже на 10-ой минуте отметился Суарес, а на 23 минуте гол в свои ворота забил Черышев. Точку на 90-ой минуте ставит Кавани — итоговый счёт 3:0. Таким образом сборная России, которая уверенно смотрелась на фоне слабых Египта и Саудовской Аравии, проиграла более мастеровитой команде,НН.









Уругвай выиграл все три матча в группе А и в 1/8 финала турнира встретится со второй командой группы B. Россия сыграет против победителя этого квартета.





В параллельном матче тура сборная Саудовской Аравии лишь в добавленное время обыграла Египет. Итоговый счёт — 2:1.



