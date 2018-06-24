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Снизят ли цены на лекарства? Возврат незаконно полученных средств уже составил более $ 15 млн.

25.06.2018 19:32 — Разное | Партизан  
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Стоимость лекарств и оборудования из-за коррупции завышалась на 10−60%, в отдельных случаях — на 100%, сообщил журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает БЕЛТА.

Снизят ли цены на лекарства? Возврат незаконно полученных средств уже составил более $ 15 млн.
Валерий Вакульчик напомнил, что глава государства дал правительству поручение снизить стоимость лекарств.

«При этом, что по понятным причинам осталось за кадром, Комитету государственной безопасности было поручено глубоко и всесторонне разобраться в причинах завышения стоимости лекарств и медицинского оборудования. Эта работа комитетом была проведена. В медицинской сфере вскрыты системные коррупционные проявления. Установлено, что стоимость и лекарств, и оборудования завышалась на 10−60%, в отдельных случаях на 100%», — сказал председатель КГБ.

Преступные схемы, сообщает tut.by использованные поставщиками медицинского оборудования и лекарств, в том числе по уклонению от уплаты налогов, предусматривали вывод сверхприбылей в виде незаконно полученных денежных средств на счета юридических лиц в ЮАР, Гонконге (КНР), Литве, Латвии, России и других странах.

«Из них на взятки без преувеличения уходили миллионы долларов США. В результате обысков, добровольного возмещения ущерба, возврата незаконно полученных средств в доход государства уже поступило более $ 15 млн. Оперативно-разыскные и следственные действия продолжаются», — отметил Валерий Вакульчик.

«Фактически механизм допуска лекарств и медоборудования на рынок страны был настолько забюрократизирован, что хождение по кабинетам медицинских чиновников и волокита занимали месяцы и даже больше. Как следствие, медучреждения не могли своевременно получить нужное оборудование или запчасти к нему. Таким образом, установлено, что фактически существующая система закупок медицинских оборудования и лекарств создавала условия для коррупционных проявлений», — констатировал председатель КГБ.

«Например, перегорела лампа в операционной. Решение элементарного вопроса по замене длилось месяцами, сопровождалось заседаниями комиссий и фактически стало нормой, когда дорогостоящее, востребованное оборудование простаивало месяцами и исключительно по формальным основаниям», — пояснил он.

С другой стороны, добросовестные поставщики не могли рассчитывать на положительный результат. Закупки осуществлялись не у производителей, а у многочисленных посредников, финансовых компаний, так называемых финок, добавил Валерий Вакульчик.

В КГБ подчеркивают, что вскрытые факты противоправной деятельности в системе здравоохранения позволят оценить реальное положение дел по закупкам лекарств и медицинского оборудования, будут способствовать снижению их стоимости и эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых государством на эти нужды. Это также поможет исключить причины и условия для коррупционных проявлений, поспособствует созданию прозрачного и равного механизма приобретения лекарств и медицинского оборудования. С точки зрения ведения бизнеса это будет выгодно как добросовестным поставщикам, так и государству, а также конечному потребителю — населению Беларуси.

«Для любого профессионала и даже непрофессионала очевидно, что речь идет не о разовых мероприятиях, не о битье по хвостам, а о системной глубокой целенаправленной работе по пресечению коррупции в нашей стране», — резюмировал Валерий Вакульчик.


 
 
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Стоимость лекарств и оборудования из-за коррупции завышалась на 10−60%, в отдельных случаях — на 100%, сообщил журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик,...
 
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