Снизят ли цены на лекарства? Возврат незаконно полученных средств уже составил более $ 15 млн.

Валерий Вакульчик напомнил, что глава государства дал правительству поручение снизить стоимость лекарств.





«При этом, что по понятным причинам осталось за кадром, Комитету государственной безопасности было поручено глубоко и всесторонне разобраться в причинах завышения стоимости лекарств и медицинского оборудования. Эта работа комитетом была проведена. В медицинской сфере вскрыты системные коррупционные проявления. Установлено, что стоимость и лекарств, и оборудования завышалась на 10−60%, в отдельных случаях на 100%», — сказал председатель КГБ.





сообщает tut.by использованные поставщиками медицинского оборудования и лекарств, в том числе по уклонению от уплаты налогов, предусматривали вывод сверхприбылей в виде незаконно полученных денежных средств на счета юридических лиц в ЮАР, Гонконге (КНР), Литве, Латвии, России и других странах. Преступные схемы,tut.by использованные поставщиками медицинского оборудования и лекарств, в том числе по уклонению от уплаты налогов, предусматривали вывод сверхприбылей в виде незаконно полученных денежных средств на счета юридических лиц в ЮАР, Гонконге (КНР), Литве, Латвии, России и других странах.





«Из них на взятки без преувеличения уходили миллионы долларов США. В результате обысков, добровольного возмещения ущерба, возврата незаконно полученных средств в доход государства уже поступило более $ 15 млн. Оперативно-разыскные и следственные действия продолжаются», — отметил Валерий Вакульчик.





«Фактически механизм допуска лекарств и медоборудования на рынок страны был настолько забюрократизирован, что хождение по кабинетам медицинских чиновников и волокита занимали месяцы и даже больше. Как следствие, медучреждения не могли своевременно получить нужное оборудование или запчасти к нему. Таким образом, установлено, что фактически существующая система закупок медицинских оборудования и лекарств создавала условия для коррупционных проявлений», — констатировал председатель КГБ.





«Например, перегорела лампа в операционной. Решение элементарного вопроса по замене длилось месяцами, сопровождалось заседаниями комиссий и фактически стало нормой, когда дорогостоящее, востребованное оборудование простаивало месяцами и исключительно по формальным основаниям», — пояснил он.





С другой стороны, добросовестные поставщики не могли рассчитывать на положительный результат. Закупки осуществлялись не у производителей, а у многочисленных посредников, финансовых компаний, так называемых финок, добавил Валерий Вакульчик.





В КГБ подчеркивают, что вскрытые факты противоправной деятельности в системе здравоохранения позволят оценить реальное положение дел по закупкам лекарств и медицинского оборудования, будут способствовать снижению их стоимости и эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых государством на эти нужды. Это также поможет исключить причины и условия для коррупционных проявлений, поспособствует созданию прозрачного и равного механизма приобретения лекарств и медицинского оборудования. С точки зрения ведения бизнеса это будет выгодно как добросовестным поставщикам, так и государству, а также конечному потребителю — населению Беларуси.





«Для любого профессионала и даже непрофессионала очевидно, что речь идет не о разовых мероприятиях, не о битье по хвостам, а о системной глубокой целенаправленной работе по пресечению коррупции в нашей стране», — резюмировал Валерий Вакульчик.



