Борозды не портит: 45-летний вратарь сборной Египта стал самым возрастным игроком в истории ЧМ — и сразу же отбил пенальти

45-летний голкипер Эссам Эль-Хадари включен в стартовый состав египетской сборной.

Такими образом, Эль-Хадари стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира, и сразу же отбил пенальти. Ранее рекорд удерживал игрок сборной Колумбии Фарид Мондрагон, который играл на ЧМ в 43 года,НН.