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Борозды не портит: 45-летний вратарь сборной Египта стал самым возрастным игроком в истории ЧМ — и сразу же отбил пенальти
Сборная Египта играет против Саудовской Аравии в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018.
45-летний голкипер Эссам Эль-Хадари включен в стартовый состав египетской сборной.
Такими образом, Эль-Хадари стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира, и сразу же отбил пенальти. Ранее рекорд удерживал игрок сборной Колумбии Фарид Мондрагон, который играл на ЧМ в 43 года,
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Борозды не портит: 45-летний вратарь сборной Египта стал самым возрастным игроком в истории ЧМ — и сразу же отбил пенальти
Сборная Египта играет против Саудовской Аравии в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018.
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