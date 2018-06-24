Писательница Людмила Улицкая рассказала об отсталости и агрессии россиян

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости





Ее интервью каналу «112 Украина» опубликовано на YouTube.





цитирует lenta.ru Отвечая на вопрос, «какой ген мешает россиянам стать европейцами», писательница сказала, что дело не в генетике, а в цивилизационном процессе,lenta.ru





«Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может, больше. Вот эта вот разница догоняния — она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах», — заявила Улицкая. Она подчеркнула, что Россия превращается в мировую провинцию.





По ее словам, единственное, что можно сделать в такой ситуации, — повышать культурный уровень и уровень образования. «К сожалению, у нас сейчас очень падает образовательный уровень и уровень культуры», — посетовала литератор.





Процесс развития России она назвала «архаическим движением, которое идет поперек всему цивилизационному процессу». «Мы уже коснулись того, что это колебательный процесс, и есть надежда, что это когда-нибудь двинется в другую сторону. Вероятно, при другом руководстве», — добавила писательница.









«Для меня кажется чрезвычайно важным в той ситуации, в которой мы оказались, снижать уровень агрессии. Причем мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства и нашего военного руководства, но в себе уровень агрессии мы снижать можем. Не раздражаться, не злиться, не впадать в ярость, не впадать в отчаяние», — призвала она.



