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Писательница Людмила Улицкая рассказала об отсталости и агрессии россиян

25.06.2018 18:44 — Разное | Партизан  
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Российская писательница Людмила Улицкая рассказала о том, что Россия отстает от Европы.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ее интервью каналу «112 Украина» опубликовано на YouTube.

Отвечая на вопрос, «какой ген мешает россиянам стать европейцами», писательница сказала, что дело не в генетике, а в цивилизационном процессе, цитирует lenta.ru

«Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может, больше. Вот эта вот разница догоняния — она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах», — заявила Улицкая. Она подчеркнула, что Россия превращается в мировую провинцию.

По ее словам, единственное, что можно сделать в такой ситуации, — повышать культурный уровень и уровень образования. «К сожалению, у нас сейчас очень падает образовательный уровень и уровень культуры», — посетовала литератор.

Процесс развития России она назвала «архаическим движением, которое идет поперек всему цивилизационному процессу». «Мы уже коснулись того, что это колебательный процесс, и есть надежда, что это когда-нибудь двинется в другую сторону. Вероятно, при другом руководстве», — добавила писательница.


«Для меня кажется чрезвычайно важным в той ситуации, в которой мы оказались, снижать уровень агрессии. Причем мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства и нашего военного руководства, но в себе уровень агрессии мы снижать можем. Не раздражаться, не злиться, не впадать в ярость, не впадать в отчаяние», — призвала она.


 
 
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Российская писательница Людмила Улицкая рассказала о том, что Россия отстает от Европы.
 
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