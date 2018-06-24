Больше всего белорусы хотят изменить срок наказания за наркотики

За снижение срока по ст. 328 на данный момент проголосовали 42% участников опроса. Интересно, что цифр опроса почти не видно, так как они желтого цвета и сливаются с фоном страницы.













В то время как за возбуждение уголовного дела за клевету и оскорбление в интернете – только 2%.





Активисты призывают поддержать движение «Матери-328» и проголосовать за снижение сроков.





сообщает Белсат. Матери осужденных по «наркотическим» статьям добиваются снижения сроков наказания и пересмотра дел. В Калинковичах и Пуховичском районе активистки движения «Матери-328″ голодали 14 дней – с 27 апреля по 11 мая. Они дважды ходили в Администрацию президента и на 14-й день прекратили голодовку, получив от чиновников обещание, что законопроект о смягчении наказания «за наркотики» будет быстро передан на рассмотрение депутатам. Во встрече с Лукашенко женщинам отказали,Белсат.



