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Больше всего белорусы хотят изменить срок наказания за наркотики

25.06.2018 18:26 — Разное | Партизан  
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Такие результаты показывает сайт Следственного комитета, где размещен опрос «Какие из предложенных изменений в Уголовном кодексе вы приветствуете?».

За снижение срока по ст. 328 на данный момент проголосовали 42% участников опроса. Интересно, что цифр опроса почти не видно, так как они желтого цвета и сливаются с фоном страницы.



В то время как за возбуждение уголовного дела за клевету и оскорбление в интернете – только 2%.

Активисты призывают поддержать движение «Матери-328» и проголосовать за снижение сроков.

Матери осужденных по «наркотическим» статьям добиваются снижения сроков наказания и пересмотра дел. В Калинковичах и Пуховичском районе активистки движения «Матери-328″ голодали 14 дней – с 27 апреля по 11 мая. Они дважды ходили в Администрацию президента и на 14-й день прекратили голодовку, получив от чиновников обещание, что законопроект о смягчении наказания «за наркотики» будет быстро передан на рассмотрение депутатам. Во встрече с Лукашенко женщинам отказали, сообщает Белсат.


 
 
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Такие результаты показывает сайт Следственного комитета, где размещен опрос «Какие из предложенных изменений в Уголовном кодексе вы приветствуете?».
 
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