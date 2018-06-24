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Создан самый маленький компьютер в мире - меньше рисового зернышка
Фото из открытых источников
Предыдущий рекорд принадлежал корпорации IBM, которой удалось изготовить компьютер с длиной стороны равной одному миллиметру.
Сообщается, что устройство работает как полноценный компьютер, только из-за своих маленьких габаритов не сохраняет программы при отключении питания.
Питание компьютера обеспечивается при помощи фотоэлектрического преобразователя. Подобные устройства пригодятся, например, в сфере медицины, где на их основе можно создавать разнообразные биологические датчики.
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Американским инженерам удалось создать самый маленький в мире компьютер - его длина составляет всего 0.3 миллиметра.
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