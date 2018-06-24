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​Белоруска погибла в ДТП в Грузи

25.06.2018 20:28 — Разное | ОНТ  
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Гражданка Беларуси стала жертвой ДТП в Грузии. Информацию о смерти нашей соотечественницы подтвердил советник посольства Беларуси в Грузии Олег Гороховик.

По данным дипломата, погибшая девушка 1990 года рождения посещала Грузию во время туристической поездки. Трагедия произошла ещё 22 июня на горной дороге недалеко от города Батуми.

За рулём автомобиля, вылетевшего в кювет, находился гражданин Грузии. Кроме погибшей пассажирки, в машине ехали ещё две гражданки Беларуси (их с лёгкими травмами доставили в больницу, затем отпустили). Сейчас из жизни и здоровье вне опасности.

Белорусские дипломаты общаются с родственниками погибшей девушки и оказывают необходимое консульское содействие. Как пояснил Олег Гороховик, ситуацию осложняет тот факт, что погибшая не была застрахована, в результате возник финансовый вопрос по оплате услуг для доставки тела в Беларусь.

 
 
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Информацию о смерти нашей соотечественницы подтвердил советник посольства Беларуси в Грузии Олег Гороховик.
 
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