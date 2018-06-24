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Водитель протаранил группу людей в пригороде Дублина
В ирландском Дублине полиция расследует инцидент с машиной, въехавшей в группу пешеходов, сообщают информагентства.
Пока его рассматривают как несчастный случай. По последней информации, в результате наезда машины пострадали семь человек, двое – в критическом состоянии. Инцидент произошёл на территории церкви. В момент, когда машина въехала в людей, там должна была пройти траурная месса. В полиции предполагают, что водителю стало плохо за рулём, что и привело к ДТП.
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Инцидент произошёл на территории церкви.
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