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Иран и Португалия сразятся за путевку в плей-офф на чемпионате мира в России. Онлайн TUT!
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Ирана и Португалии, который начнется 25 июня в 21.00 в Саранске, решится судьба второй путевки в плей-офф от группы «B». Первую же досрочно застолбила Испания.
По итогам двух туров сборные Испании и Португалии набрали по 4 очка и имеют одинаковое количество забитых и пропущенных мячей. В первом туре эти команды сыграли вничью в очной встрече (3:3), а во втором с минимальным счетом обыграли Иран и Марокко.
Команда Марокко утратила шансы на выход в плей-офф.
Иран благодаря победе над Марокко в первом матче имеет шансы на выход из группы.
Таким образом, компанию обеспечившей себе место в плей-офф Испании составит кто-то из пары Иран — Португалия. Причем Португалии достаточно сыграть вничью.
Главная ударная сила португальцев — Криштиану Роналду. Прекрасно понимающие это иранские болельщики решили помочь своей команде, и в ночь перед важнейшим матчем
Насколько сработает предматчевая тактика иранских болельщиков — узнаем совсем скоро.
SPORT.TUT.BY онлайн-трансляцию матча Иран — Португалия.
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В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Ирана и Португалии, который начнется 25 июня в 21.00 в Саранске, решится судьба второй путевки в...
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