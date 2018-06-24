Иран и Португалия сразятся за путевку в плей-офф на чемпионате мира в России. Онлайн TUT!

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В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Ирана и Португалии, который начнется 25 июня в 21.00 в Саранске, решится судьба второй путевки в плей-офф от группы «B». Первую же досрочно застолбила Испания.

По итогам двух туров сборные Испании и Португалии набрали по 4 очка и имеют одинаковое количество забитых и пропущенных мячей. В первом туре эти команды сыграли вничью в очной встрече (3:3), а во втором с минимальным счетом обыграли Иран и Марокко.

Команда Марокко утратила шансы на выход в плей-офф.

Иран благодаря победе над Марокко в первом матче имеет шансы на выход из группы.

Таким образом, компанию обеспечившей себе место в плей-офф Испании составит кто-то из пары Иран — Португалия. Причем Португалии достаточно сыграть вничью.​



Фото: championat.com

​Главная ударная сила португальцев — Криштиану Роналду. Прекрасно понимающие это иранские болельщики решили помочь своей команде, и в ночь перед важнейшим матчем знатно пошумели под окнами гостиницы в Саранске, где готовился ко сну лидер соперников. Криштиану даже вынужден был выглянуть в окошко и просить фанатов вести себя потише, чтобы форвард мог уснуть.



Фото: Reuters

Насколько сработает предматчевая тактика иранских болельщиков — узнаем совсем скоро.

SPORT.TUT.BY онлайн-трансляцию матча Иран — Португалия.

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