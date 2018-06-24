«Даша, спасибо за всё!» Домрачева покидает большой спорт

Свою карьеру четырёхкратная олимпийская чемпионка завершает на подъёме. И чтобы объявить о своём решении, спортсменка собрала сегодня пресс-конференцию. В зале – журналисты, коллеги, болельщики. До последнего все надеялись, что Даша подарит ещё хотя бы один сезон. В мае 31-летняя биатлонистка прошла аттестацию в Министерстве спорта и туризма, была включена в состав национальной команды на новый сезон. Какие же планы у самой титулованной биатлонистки планеты? Как далось ей это решение? И чем она его объяснила?

Дарья Домрачева, четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону: «Я завершаю свою спортивную карьеру».

Эти слова журналисты (их было почти 100 человек), конечно, услышать ожидали, но всё же до начала пресс-конференции надеялись. Новость из уст Даши повергла в шок. Фото быстро разлетелись по Интернету и стремительно набирали популярность. Болельщики писали тёплые слова самой любимой спортсменке.

Она всегда умела быть благодарной за поддержку своим болельщикам, поэтому на торте так и написала: «Ваша Даша».

Конечно, она будет скучать по гонкам, зрителям, эмоциям от побед. Уже скучает, когда смотрит видео из Пхёнчхана, снятое прямо на финише. Тогда Домрачева выиграла своё последнее золото.

Поддержать супругу в Беларусь прилетел и легендарный Уле-Эйнар Бьёрндален. Он тоже попрощался со спортом, но немного раньше. Семья будет жить на три страны: Беларусь, Австрия и Норвегия. Уле признаётся, что готов был принять любое решение Дарьи. Она выбрала уйти на пике славы.

Уле-Эйнар Бьёрндален, восьмикратный олимпийский чемпион: «Я в своё время не ушёл победителем, а Дарья – настоящая чемпионка. Конечно, сейчас у нас будет больше времени, чтобы быть с дочерью. Во время своей карьеры она была лучшей для своих болельщиков. Я счастлив за Дарью. Уверен, что всё самое интересное в её жизни только начинается».

Домрачева могла уйти гораздо раньше. У неё были на это причины, и болельщики бы поняли. Она уже давно всё и всем доказала. Сначала пришлось возвращаться после тяжёлой болезни – мононуклеоза. Затем было триумфальное возвращение после рождения дочери. И всегда она оставалась на вершине. Но сейчас почему-то особенно грустно. Следующий сезон можно и не смотреть, шутят болельщики.

Конечно, Дмитрий Губерниев, который обожает Домрачеву, очень расстроен. Но Даша не перестанет быть его кумиром.

Ещё один большой поклонник Дарьи – наш Президент. Александр Лукашенко следил за всеми гонками, переживал за спортсменку на Олимпиадах.

Даша сделала очень много для страны. Её знают во всем мире. И она всегда была лучшей рекламой Беларуси.

Новость о завершении карьеры самой титулованной в мире биатлонистки узнали не только в Беларуси, России. Конечно, Домрачева не чужая и в Норвегии, Германии, Франции. В телефонном разговоре один из лучших биатлонистов в истории нам этот только подтвердил.

Рафаэль Пуаре, восьмикратный чемпион мира по биатлону: «Биатлон без Домрачевой станет другим. Но мы должны уважать её решение. Кроме спорта, есть другая, не менее прекрасная, сторона жизни. Желаю Дарье и Уле-Эйнару наслаждаться каждым моментом. Решение Дарьи стало для меня неожиданным. Она могла ещё долго выступать на самом высоком уровне, добиваться больших побед».

Дарья приняла другое решение, и его надо уважать. Домрачева – самая титулованная биатлонистка на планете. Возможно, она устала. Три Олимпиады, шесть олимпийских наград, сотни гонок, тысячи тренировок, миллионы выстрелов по мишеням, постоянные эмоции – это огромный груз ответственности за себя, команду и за страну.

Дарье и Уле-Эйнару теперь придётся привыкать смотреть гонки по телевизору. Без них биатлон не будет прежним, поэтому придётся привыкать и нам! Многим болельщикам Домрачевой эмоций ещё хватит надолго. Герой Беларуси, четырёхкратная Олимпийская чемпионка попрощалась со спортом – и с ней уходит целая эпоха. Эпоха, когда имя Дарьи Домрачевой было синонимом победы. Она вернётся на гонку легенд, которую сама и организовала. Даша, спасибо за всё!