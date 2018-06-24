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В Гомельской области более 200 безработных получили субсидии на реализацию бизнес-проектов
В Гомельской области внимание уделяют развитию предпринимательства. С начала года комитет по труду одобрил более 200 бизнес-проектов, а их авторы, которые состоят на бирже труда, получили государственные субсидии.
Программа рассчитана только на тех, кто является официально безработным. Анкеты тщательно отбирают, а деньги получают самые многообещающие идеи. Наиболее популярны у потенциальных бизнесменов автомастерские, парикмахерские, швейные цеха. Размер субсидии зависит от места проживания. К примеру, в деревнях, где работу найти сложнее, выдают 15 бюджетов прожиточного минимума. В денежном эквиваленте – около 3000 рублей.
С такой поддержкой до конца года в Гомельской области собственный бизнес откроют около 400 безработных. В числе самых активных – Речицкий и Мозырский районы.
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В Гомельской области внимание уделяют развитию предпринимательства. С начала года комитет по труду одобрил более 200 бизнес-проектов, а их авторы, которые состоят...
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