​В Гомельской области более 200 безработных получили субсидии на реализацию бизнес-проектов

В Гомельской области внимание уделяют развитию предпринимательства. С начала года комитет по труду одобрил более 200 бизнес-проектов, а их авторы, которые состоят на бирже труда, получили государственные субсидии.

Программа рассчитана только на тех, кто является официально безработным. Анкеты тщательно отбирают, а деньги получают самые многообещающие идеи. Наиболее популярны у потенциальных бизнесменов автомастерские, парикмахерские, швейные цеха. Размер субсидии зависит от места проживания. К примеру, в деревнях, где работу найти сложнее, выдают 15 бюджетов прожиточного минимума. В денежном эквиваленте – около 3000 рублей.

С такой поддержкой до конца года в Гомельской области собственный бизнес откроют около 400 безработных. В числе самых активных – Речицкий и Мозырский районы.