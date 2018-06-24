​На Гродненщине из-за засухи возникли проблемы с заготовкой кормов

На Гродненщине осадков не было почти два месяца, из-за чего возникли проблемы с заготовкой кормов.

Это может подорвать мясомолочное производство – одну из самых доходных статей в бюджете региона. Сейчас специалисты активно мониторят ситуацию, работают с хозяйствами индивидуально, чтобы свести к минимуму потери урожая трав, зерна и овощей. Также в ближайшие дни свыше 30 тысяч гектаров полей скосят, а на их месте посеют новые быстрорастущие и устойчивые к недостатку влаги культуры (редьку, горчицу, просо). Всё это пойдёт на заготовку кормов. Через две недели в регионе стартует жатва. Каким будет урожай зерновых – здесь пока не загадывают.

На встрече с журналистами глава региона Владимир Кравцов обсудил также судьбу «Гродно Азот», перспективы строительства АЭС и безопасность детей летом.