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За получение взяток задержаны медицинские функционеры
О громких задержаниях сегодня сообщили в Комитете госбезопасности. За получение взяток задержаны медицинские функционеры.
Директор «Белмедтехники» Александр Шарак задержан за организацию заключения и исполнения договоров по закупкам. Директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров – за решение вопросов по госрегистрации лекарств.
Среди фигурантов – начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Минобороны Алексей Еськов.
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О громких задержаниях сегодня сообщили в Комитете госбезопасности.
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