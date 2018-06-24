О громких задержаниях сегодня сообщили в Комитете госбезопасности. За получение взяток задержаны медицинские функционеры.

Директор «Белмедтехники» Александр Шарак задержан за организацию заключения и исполнения договоров по закупкам. Директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров – за решение вопросов по госрегистрации лекарств.

Среди фигурантов – начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Минобороны Алексей Еськов.