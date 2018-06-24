Новости экономики за 25 июня

Падение цен на недвижимость и дополнительные кредиты для тех, кто нуждается в жилье, – хорошие параллельные тенденции в белорусской экономике. Подробнее – в традиционной рубрике «Экономика».

Больше денег на квартирные кредиты. В первую очередь – льготные. Два коммерческих банка выделят в общей сумме ещё 66 миллионов рублей займов для тех, кто будет строить жилье с государственной поддержкой по указу №240. Деньги распределят на все регионы. Решение прописано в постановлении Совета Министров. Таким образом, общая сумма кредитов, которые в этом году выдадут белорусам на строительство своих метров, подросла до 722 миллионов рублей. Кредиты, а точнее правила их выдачи, стали, по мнению экспертов, одной из причин падения цен на квартиры, в том числе в Минске. Напомним, Нацбанк с 1 мая поставил новый барьер: сумма, которую заёмщик каждый месяц возвращает в кассу, должна быть не больше 40% от всех его доходов. Это остановило многих в желании взять ещё кредит, и продавцы квартир почувствовали снижение интереса. Цены на недвижимость упали в среднем на 2%. В прошлом году цены только росли – и пробили потолок в 22%. Средняя сумма за квадрат в столице сегодня составляет 2280 белорусских рублей. В пригороде цена почти вдвое меньше. В июне тенденция сохранится, уверены аналитики. В мае белорусы сдали в обменники рекордное количество валюты – больше 700 миллионов долларов. Как правило, резервы идут в ход именно с решением купить «что-то своё» или открыть «что-то своё».

«Беларусбанк» с начала года выдал 500 миллионов долларов кредитов малому и среднему бизнесу (4000 новых проектов). При этом деньги выдают по принципу «одного окна». По словам представителей «Беларусбанка», финансовое учреждение и в дальнейшем собирается работать с небольшими компаниями, помогая им развивать на рынке свой бренд.

Как должен выглядеть логотип страны, чтобы привлечь ещё больше туристов? С таким вопросом ко всем белорусам обратилось Национальное агентство по туризму. Логотип появится на сувенирах, в гостиницах, на зданиях вокзалов и аэропортов. Что будет в Беларуси? Васильки, аисты или что-то креативнее – решать всем неравнодушным. Кстати за три месяца этого года в Беларусь уже побывали около миллиона иностранцев, что почти на 11% больше, чем за тот же период 2017-го. Сейчас рассматривается продление «безвиза» до 15 дней, что позволит увеличить туристический поток.

Приятная для гостей и жителей столицы. Вода в минских отелях и квартирах вскоре перестанет пахнуть хлоркой. Очистные водопроводные станции этим компонентом больше пользоваться не будут. Хороший чай можно будет заваривать водой прямо из крана.