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В Кобринском районе автомобиль ГАИ буксировал на тросе мотоцикл с инспектором
Под Кобрином патрульный автомобиль ГАИ буксировал на гибкой сцепке мотоцикл с инспектором. Случай попал на камеру регистратора и вскоре оказался в Сети.
Видео:
Инцидент произошел 23 июня. В деревне Селец сотрудники кобринской милиции остановили нетрезвого мотоциклиста. В отношении мужчины инспекторы составили 6 протоколов за игнорирование правил дорожного движения и приняли решение отбуксировать мотоцикл нарушителя на штрафстоянку.
«В связи с технической неисправностью и отсутствием эвакуатора в сельской местности была осуществлена буксировка (как на видео. — Прим. TUT.BY)», — пояснило в
Напомним, что ПДД запрещают буксировку мотоциклами без боковых прицепов, а также таких мотоциклов, кроме буксировки прицепов, специально предназначенных для мотоциклов.
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Инцидент попал на камеру регистратора.
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