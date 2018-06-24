В Кобринском районе автомобиль ГАИ буксировал на тросе мотоцикл с инспектором

Под Кобрином патрульный автомобиль ГАИ буксировал на гибкой сцепке мотоцикл с инспектором. Случай попал на камеру регистратора и вскоре оказался в Сети.

Видео: За рулем Кобрин

Инцидент произошел 23 июня. В деревне Селец сотрудники кобринской милиции остановили нетрезвого мотоциклиста. В отношении мужчины инспекторы составили 6 протоколов за игнорирование правил дорожного движения и приняли решение отбуксировать мотоцикл нарушителя на штрафстоянку.

«В связи с технической неисправностью и отсутствием эвакуатора в сельской местности была осуществлена буксировка (как на видео. — Прим. TUT.BY)», — пояснило в своем твиттере УВД Брестского облисполкома, добавив, что в отношении лиц, допустивших нарушение ПДД, проводится проверка.

Напомним, что ПДД запрещают буксировку мотоциклами без боковых прицепов, а также таких мотоциклов, кроме буксировки прицепов, специально предназначенных для мотоциклов.