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Евразийская экономическая комиссия провела консультации с Молдовой в новом качестве наблюдателя

25.06.2018 21:06 — Разное | ОНТ  
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Евразийская экономическая комиссия провела консультации с Молдовой, которая находится в качестве наблюдателя. 

Этот статус был закреплён за страной решением президентов в мае на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Ранее поддержку интеграционным стремлениям Молдовы выразил Александр Лукашенко. В апреле он находился в стране с официальным визитом. Сегодня в Москву из Кишинёва приехала внушительная делегация: советники президента по экономике, депутаты, представители бизнеса. Они обсуждали перспективные для Молдовы, как наблюдателя, «правила игры» на Евразийском рынке. Речь шла о возможном снятии торговых барьеров, облегчении допуска молдавских специалистов на рынок труда Евразийского союза. Страна теперь будет на постоянной основе получать всю информацию о законодательных и административных изменениях в ЕАЭС.

Напомним, институт наблюдателей в ЕАЭС не предполагает заключение договора о зоне свободной торговли и обсуждение вопроса членства в союзе. Наблюдатель на консультациях с Евразийской экономической комиссией пока может решать только локальные экономические вопросы. Молдове, например, уже удалось снять ограничения на поставки в Россию продукции со 180 предприятий. Также отменён так называемый принцип «одного окна»: молдавские товары ввозились в ЕАЭС только через один таможенный пост. 

 
 
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​Евразийская экономическая комиссия провела консультации с Молдовой, которая находится в качестве наблюдателя.
 
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