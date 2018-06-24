Евразийская экономическая комиссия провела консультации с Молдовой в новом качестве наблюдателя

Евразийская экономическая комиссия провела консультации с Молдовой, которая находится в качестве наблюдателя.

Этот статус был закреплён за страной решением президентов в мае на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Ранее поддержку интеграционным стремлениям Молдовы выразил Александр Лукашенко. В апреле он находился в стране с официальным визитом. Сегодня в Москву из Кишинёва приехала внушительная делегация: советники президента по экономике, депутаты, представители бизнеса. Они обсуждали перспективные для Молдовы, как наблюдателя, «правила игры» на Евразийском рынке. Речь шла о возможном снятии торговых барьеров, облегчении допуска молдавских специалистов на рынок труда Евразийского союза. Страна теперь будет на постоянной основе получать всю информацию о законодательных и административных изменениях в ЕАЭС.

Напомним, институт наблюдателей в ЕАЭС не предполагает заключение договора о зоне свободной торговли и обсуждение вопроса членства в союзе. Наблюдатель на консультациях с Евразийской экономической комиссией пока может решать только локальные экономические вопросы. Молдове, например, уже удалось снять ограничения на поставки в Россию продукции со 180 предприятий. Также отменён так называемый принцип «одного окна»: молдавские товары ввозились в ЕАЭС только через один таможенный пост.