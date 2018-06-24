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Лучшие выпускники Белгосуниверситета собрались на традиционный бал
Лучшие выпускники Белгосуниверситета отмечают долгожданное событие.
Традиционный бал собрал около 600 вчерашних студентов. Несколько лет они шли к своей цели, не сомневаясь в выборе профессии и в своих силах. Здесь собрались лучшие выпускники главного вуза страны. Многие из них получили награды и призы за достижения в научной и спортивной жизни университета. Будущие экономисты, программисты, военные, юристы – каждый из них запомнит этот радостный и одновременно грустный день. Позади остались самые счастливые годы – студенческие.
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Лучшие выпускники Белгосуниверситета отмечают долгожданное событие.
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