Опасный обгон, чуть не сбил девушек на переходе

Улица Волгоградская, перед Луцкой в городе Бресте. Разметки пока нет. Автомобиль притормаживает, чтобы пропустить пешеходов, а сзади Passat торопится, и обгоняет (по встречке). При этом девушкам приходится значительно ускориться.



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Налицо все признаки создания аварийной ситуации.

Перед самым маневром видно, как Passat ускоряется. По всей видимости, водитель не успел среагировать на торможение автомобиля и вынужден был сделать маневр уклонения. Хотя, как ты не оправдывай его, он не прав.