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Опасный обгон, чуть не сбил девушек на переходе
25.06.2018 21:18 — Разное | Виртуальный Брест
Улица Волгоградская, перед Луцкой в городе Бресте. Разметки пока нет. Автомобиль притормаживает, чтобы пропустить пешеходов, а сзади Passat торопится, и обгоняет (по встречке). При этом девушкам приходится значительно ускориться.
Налицо все признаки создания аварийной ситуации.
Перед самым маневром видно, как Passat ускоряется. По всей видимости, водитель не успел среагировать на торможение автомобиля и вынужден был сделать маневр уклонения. Хотя, как ты не оправдывай его, он не прав.
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Улица Волгоградская, перед Луцкой в городе Бресте. Разметки пока нет. Автомобиль притормаживает, чтобы пропустить пешеходов, а сзади Passat торопится, и обгоняет (по...
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