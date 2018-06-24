|
Красивая двойная радуга появилась над Брестом вечером 25 июня 2018 года
25.06.2018 21:18 — Разное | Виртуальный Брест
Вот такую красоту удалось запечатлеть сегодня пользователю твиттера
Это не очень частое явление - двойная радуга, которая возникает только при благоприятных обстоятельствах.
В социальных сетях стали появляться фотографии с разных ракурсов:
Конечно, это результат взаимодействия влаги (дождика и солнышка). А вот как выглядел Брест перед:
Автор фото -
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот такую красоту удалось запечатлеть сегодня пользователю твиттера Pavel Kataev сегодня, 25 июня 2018 года вечером в Бресте. Это не очень частое явление - двойная радуга,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)