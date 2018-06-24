Красивая двойная радуга появилась над Брестом вечером 25 июня 2018 года

Вот такую красоту удалось запечатлеть сегодня пользователю твиттера Pavel Kataev сегодня, 25 июня 2018 года вечером в Бресте.



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Это не очень частое явление - двойная радуга, которая возникает только при благоприятных обстоятельствах.



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В социальных сетях стали появляться фотографии с разных ракурсов:



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Конечно, это результат взаимодействия влаги (дождика и солнышка). А вот как выглядел Брест перед:



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