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Пинские пограничники задержали нарушителей границы, собиравших чернику

25.06.2018 21:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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По оперативной информации, 23 июня неподалеку от деревни Малиновка Дрогичинского района были обнаружены следы, ведущие из Украины в Беларусь, сообщили в Государственном пограничном комитете.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56718.php

Пинские пограничники задержали нарушителей границы, собиравших чернику

Вскоре были найдены и сами нарушители: ими оказались граждане Украины, двое из которых — несовершеннолетние. Как рассказали задержанные, государственную границу они пересекли с целью сбора ягод.

В итоге сотрудники межрайонной инспекции по охране животного и растительного мира Пинского района изъяли у нарушителей 40 килограммов черники. 39-летнего гражданина Украины привлекли к административной ответственности в виде предупреждения с депортацией с запретом въезда в Беларусь сроком на 2 года за нарушение границы. Также на задержанных составили протокол за несоблюдение правил заготовки дикорастущих растений. Впоследствии все трое были переданы украинским правоохранителям.

 
 
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По оперативной информации, 23 июня неподалеку от деревни Малиновка Дрогичинского района были обнаружены следы, ведущие из Украины в Беларусь, сообщили в...
 
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