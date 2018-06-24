Улица Межевая (м-н Речица) в Бресте заасфальтирована

Речь идет об улице Межевой (микрорайон «Речица»), которая идет вдоль «растущего» на глазах Западного обхода.



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Раньше здесь было старое покрытие, однако совсем недавно дорожники заасфальтировали данный участок.



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Улица Межевая стала своеобразным соединительным звеном с улицей Матросова. В итоге образовалась широкая объездная дорога на 4 полосы, которая идет параллельно улице Брестских дивизий.



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Новая транспортная артерия снизила трафик на соседних дорогах, что позволило жителям более комфортно и быстро перемещаться из пункта А в пункт Б.