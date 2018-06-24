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Улица Межевая (м-н Речица) в Бресте заасфальтирована
25.06.2018 21:18 — Разное | Виртуальный Брест
Речь идет об улице Межевой (микрорайон «Речица»), которая идет вдоль «растущего» на глазах Западного обхода.
Раньше здесь было старое покрытие, однако совсем недавно дорожники заасфальтировали данный участок.
Улица Межевая стала своеобразным соединительным звеном с улицей Матросова. В итоге образовалась широкая объездная дорога на 4 полосы, которая идет параллельно улице Брестских дивизий.
Новая транспортная артерия снизила трафик на соседних дорогах, что позволило жителям более комфортно и быстро перемещаться из пункта А в пункт Б.
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Речь идет об улице Межевой (микрорайон «Речица»), которая идет вдоль «растущего» на глазах Западного обхода. Раньше здесь было старое покрытие, однако совсем...
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