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Приглашение на концерт в парк воинов-интернационалистов
25.06.2018 21:18 — Разное | Виртуальный Брест
3 июля 2018 года приглашаем всех в парк воинов-интернационалистов, где на открытой сцене зрителям будет предложена праздничная программа «Это наша земля. Это мы – белорусы», посвященная Дню Независимости. Республики Беларусь.
Начало в 17.00
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3 июля 2018 года приглашаем всех в парк воинов-интернационалистов, где на открытой сцене зрителям будет предложена праздничная программа «Это наша земля. Это мы –...
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