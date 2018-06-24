|
В центре внимания — Партизанский проспект
25.06.2018 21:18 — Разное | Виртуальный Брест
Продолжается комплексный ремонт одной из самых оживленных улиц города.
Напомним, благоустройство Партизанского проспекта началось с середины марта. Фронт работ развернулся на участке от перекрестка улиц Янки Купалы и Партизанского проспекта до улицы Орловской. Были сделаны тротуары, приведена в порядок зеленая зона, расширилась парковочная зона, преобразились остановочные пункты, а также уложено два слоя нового асфальта.
В конце апреля ремонтники перешли к благоустройству второго участка — от улицы Орловской до ближайших светофоров.
Сегодня строители производят замену подземных коммуникаций, устанавливают новую бордюрную линию.
Завтра фрезой будут срезать верхний слой старого дорожного полотна, а уже в среду дорожники приступят к укладке первого слоя асфальтобетона на одной стороне проезжей части.
К слову, в итоге всех метаморфоз Партизанский проспект станет шире.
После асфальтирования строители приступят к благоустройству тротуаров. На них появится новая плитка.
Впереди — приведение в порядок третьего участка дороги – от светофоров до ул. Московской.
По нормативному сроку строительства закончить ремонт всего Партизанского проспекта планируется в декабре текущего года.
Справочно
Заказчик реконструкции – КУП «УКС Брестского городского ЖКХ»,
генеральный подрядчик – ООО «Факторстрой»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжается комплексный ремонт одной из самых оживленных улиц города. Напомним, благоустройство Партизанского проспекта началось с середины марта. Фронт...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)