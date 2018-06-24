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В центре внимания — Партизанский проспект

25.06.2018 21:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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 Продолжается комплексный ремонт одной из самых оживленных улиц города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56712.php

В центре внимания — Партизанский проспект

Напомним, благоустройство Партизанского проспекта началось с середины марта. Фронт работ развернулся на участке от перекрестка улиц Янки Купалы и Партизанского проспекта до улицы Орловской. Были сделаны тротуары, приведена в порядок зеленая зона, расширилась парковочная зона, преобразились остановочные пункты, а также уложено два слоя нового асфальта.

В конце апреля ремонтники перешли к благоустройству второго участка — от улицы Орловской до ближайших светофоров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56712.php

В центре внимания — Партизанский проспект


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56712.php

В центре внимания — Партизанский проспект

Сегодня строители производят замену подземных коммуникаций, устанавливают новую бордюрную линию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56712.php

В центре внимания — Партизанский проспект

Завтра фрезой будут срезать верхний слой старого дорожного полотна, а уже в среду дорожники приступят к укладке первого слоя асфальтобетона на одной стороне проезжей части.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56712.php

В центре внимания — Партизанский проспект


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56712.php

В центре внимания — Партизанский проспект

К слову, в итоге всех метаморфоз Партизанский проспект станет шире.

После асфальтирования строители приступят к благоустройству тротуаров. На них появится новая плитка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56712.php

В центре внимания — Партизанский проспект


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56712.php

В центре внимания — Партизанский проспект

Впереди — приведение в порядок третьего участка дороги – от светофоров до ул. Московской. 

По нормативному сроку строительства закончить ремонт всего Партизанского проспекта планируется в декабре текущего года.

Справочно

Заказчик реконструкции – КУП «УКС Брестского городского ЖКХ»,

генеральный подрядчик – ООО «Факторстрой»

 
 
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Продолжается комплексный ремонт одной из самых оживленных улиц города. Напомним, благоустройство Партизанского проспекта началось с середины марта. Фронт...
 
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