В центре внимания — Партизанский проспект

Продолжается комплексный ремонт одной из самых оживленных улиц города.



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Напомним, благоустройство Партизанского проспекта началось с середины марта. Фронт работ развернулся на участке от перекрестка улиц Янки Купалы и Партизанского проспекта до улицы Орловской. Были сделаны тротуары, приведена в порядок зеленая зона, расширилась парковочная зона, преобразились остановочные пункты, а также уложено два слоя нового асфальта.

В конце апреля ремонтники перешли к благоустройству второго участка — от улицы Орловской до ближайших светофоров.



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Сегодня строители производят замену подземных коммуникаций, устанавливают новую бордюрную линию.



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Завтра фрезой будут срезать верхний слой старого дорожного полотна, а уже в среду дорожники приступят к укладке первого слоя асфальтобетона на одной стороне проезжей части.



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К слову, в итоге всех метаморфоз Партизанский проспект станет шире.

После асфальтирования строители приступят к благоустройству тротуаров. На них появится новая плитка.



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Впереди — приведение в порядок третьего участка дороги – от светофоров до ул. Московской.

По нормативному сроку строительства закончить ремонт всего Партизанского проспекта планируется в декабре текущего года.

Справочно

Заказчик реконструкции – КУП «УКС Брестского городского ЖКХ»,

генеральный подрядчик – ООО «Факторстрой»