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Актёру Виктору Васильеву исполнилось 60 лет

25.06.2018 21:28 — Разное | ОНТ  
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«Звезде эпизода» – 60 лет! С юбилеем обладателя медали Франциска Скорины поздравляли со сцены. Сегодня зал Белорусского молодёжного театра был полон. Впрочем, как всегда. Поклонники пришли посмотреть на ещё одного «нашего» знаменитого уроженца Свердловска.

Любая импровизация должна быть тщательно подготовлена, даже если это творческая встреча. До третьего звонка – три часа репетиции праздника. В текущем репертуаре театра Васильев выходит на подмостки в комедии «Семейный уикенд», романтической драме «Двоежёнец». Образ крупного дельца Кнурова, созданный мастером в «Бесприданнице», особенно приглянулся публике. «115 работ в 115 проектах», – такую информацию о белорусском актёре найдёте на крупнейшем тематическом портале СНГ «Кино-Театр.РУ». Скоро на экранах будет премьера с участием юбиляра.

Актёрский талант коренного уральца был высоко оценён Иннокентием Смоктуновским и Ростиславом Янковским. 10 лет Виктор Васильев возглавляет национальный союз кинематографистов. Среди его заслуг – традиционные Дни белорусских фильмов на Московском международном кинофестивале. Известный артист и не менее успешный режиссёр преподаёт азы профессии студентам академии искусств. Сегодня – открытый мастер-класс для всех поклонников.   

 
 
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С юбилеем обладателя медали Франциска Скорины поздравляли со сцены.
 
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