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Чемпионат Беларуси по футболу. Как «Луч» принимал «Торпедо – БелАЗ»
Новости Беларуси. Параллельно с Чемпионатом мира по футболу проходит и «Беларусбанк – высшая лига», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
24 июня были сыграны три матча 13-го тура. Самый результативный матч прошел в столице, где местный «Луч» принимал «Торпедо – БелАЗ».
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Новости Беларуси. Параллельно с Чемпионатом мира по футболу проходит и «Беларусбанк – высшая лига», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 24 июня были сыграны три...
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