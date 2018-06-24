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Домрачева уходит из большого спорта. 10 легендарных кадров
Новости Беларуси. Главная новость дня: Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру, 25 июня прима белорусского биатлона объявила об этом на специальной пресс-конференции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Она намерена больше времени уделять семье, но моменты спортивного триумфа навсегда останутся в памяти спортсменки. Давайте и мы еще раз насладимся яркими эпизодами и победными мгновениями, которые подарила всем любителям биатлона великая спортсменка.
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Новости Беларуси. Главная новость дня: Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру, 25 июня прима белорусского биатлона объявила об этом на специальной...
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