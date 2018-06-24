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На особом контроле. Недоработки на стадионе «Динамо» будут исправлены
Новости Беларуси. Большой спортивный объект на особом контроле. На стадион «Динамо» вновь пришли строители, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На этот раз, чтобы устранить выявленные в ходе эксплуатации недоработки. Так, наплыва публики не выдержали крепления нескольких кресел, корректировке подвергнется и система водоотвода. Главный спортивный объект столицы находится на гарантии. Так что все проблемы оперативно устраняются.
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Новости Беларуси. Большой спортивный объект на особом контроле. На стадион «Динамо» вновь пришли строители, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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