ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На особом контроле. Недоработки на стадионе «Динамо» будут исправлены

25.06.2018 20:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Большой спортивный объект на особом контроле. На стадион «Динамо» вновь пришли строители, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На особом контроле. Недоработки на стадионе «Динамо» будут исправлены

На особом контроле. Недоработки на стадионе «Динамо» будут исправлены

На этот раз, чтобы устранить выявленные в ходе эксплуатации недоработки. Так, наплыва публики не выдержали крепления нескольких кресел, корректировке подвергнется и система водоотвода. Главный спортивный объект столицы находится на гарантии. Так что все проблемы оперативно устраняются.

Подробнее – в видеоматериале

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Большой спортивный объект на особом контроле. На стадион «Динамо» вновь пришли строители, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Иран и Португалия сразятся за путевку в плей-офф на чемпионате мира в России. Онлайн TUT!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика