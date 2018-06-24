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«Когда впервые увидел котлеты, подумал: что это такое?». В 16 лет он переехал в Минск из Парижа и сейчас танцует в Большом
В 16 лет переехать из Парижа в Минск.
Эвен Капитен решил так, и не пожалел.
Правда, тогда словарный запас русского языка умещался в одной строке.
Эвен Капитен, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Трудности перевода он сумел преодолеть ради классической балетной школы.
В Минске Эвен окончил Белорусскую государственную хореографическую гимназию-колледж.
Вечером – спектакль, а пока – занятие с педагогом, заслуженной артисткой Беларуси Татьяной Шеметовец.
Задание на сегодня – репетиция танца Эспады из балета «Дон Кихот».
Сделать так, чтобы зритель поверил: вот он, настоящий тореадор!
После репетиции – несколько часов свободного времени. Искусство искусством, а обед – по расписанию.
Эвен Капитен:
Впрочем, ему уже удаётся играть на контрастах. Он и морской разбойник Конрад в «Корсаре», и принц Зигфрид в «Лебедином озере». Между репетициями и спектаклями свободного времени почти не остаётся.
Иногда удаётся пройтись с друзьями по городу, зайти в кафе. Но чаще прогулка ограничивается дорогой от станции метро «Немига» до театра, который, действительно – весь мир.
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«Когда впервые увидел котлеты, подумал: что это такое?». В 16 лет он переехал в Минск из Парижа и сейчас танцует в Большом
В 16 лет переехать из Парижа в Минск. Вот это пируэт! Эвен Капитен решил так, и не пожалел. Правда, тогда словарный запас русского языка умещался в одной строке.
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