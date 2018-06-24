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«Когда впервые увидел котлеты, подумал: что это такое?». В 16 лет он переехал в Минск из Парижа и сейчас танцует в Большом

25.06.2018 20:11 — Разное | СТВ  
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В 16 лет переехать из Парижа в Минск.

Вот это пируэт!

Эвен Капитен решил так, и не пожалел.

«Когда впервые увидел котлеты, подумал: что это такое?». В 16 лет он переехал в Минск из Парижа и сейчас танцует в Большом

Правда, тогда словарный запас русского языка умещался в одной строке.

«Когда впервые увидел котлеты, подумал: что это такое?». В 16 лет он переехал в Минск из Парижа и сейчас танцует в Большом

Эвен Капитен, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Здравствуйте, извините, спасибо, пожалуйста. Всё!

Трудности перевода он сумел преодолеть ради классической балетной школы.

Но первое время помогал язык танца.

В Минске Эвен окончил Белорусскую государственную хореографическую гимназию-колледж.

«Когда впервые увидел котлеты, подумал: что это такое?». В 16 лет он переехал в Минск из Парижа и сейчас танцует в Большом

Сегодня он – солист Большого театра.

Вечером – спектакль, а пока – занятие с педагогом, заслуженной артисткой Беларуси Татьяной Шеметовец.

«Когда впервые увидел котлеты, подумал: что это такое?». В 16 лет он переехал в Минск из Парижа и сейчас танцует в Большом

Задание на сегодня – репетиция танца Эспады из балета «Дон Кихот».

И новая актёрская задача.

Сделать так, чтобы зритель поверил: вот он, настоящий тореадор!

«Когда впервые увидел котлеты, подумал: что это такое?». В 16 лет он переехал в Минск из Парижа и сейчас танцует в Большом

«Когда впервые увидел котлеты, подумал: что это такое?». В 16 лет он переехал в Минск из Парижа и сейчас танцует в Большом

После репетиции – несколько часов свободного времени. Искусство искусством, а обед – по расписанию.

Эвен Капитен:
Белорусская кухня мне нравится. Драники, борщ. Такого во Франции не ел никогда. Это я всё в колледже ел, в столовой. Котлеты – тоже нормально. Хорошо всё, вкусно. Но, конечно, когда я в первый раз увидел котлеты, я подумал: что это такое? Незнакомая еда. Моя мама приехала в мае, когда я танцую спектакль сольно, я обычно ей говорю купить билеты и приезжать.

В Большом театре Беларуси Эвен танцует второй сезон.

«Когда впервые увидел котлеты, подумал: что это такое?». В 16 лет он переехал в Минск из Парижа и сейчас танцует в Большом

«Когда впервые увидел котлеты, подумал: что это такое?». В 16 лет он переехал в Минск из Парижа и сейчас танцует в Большом

Говорит, что хочется попробовать разные роли.

Впрочем, ему уже удаётся играть на контрастах. Он и морской разбойник Конрад в «Корсаре», и принц Зигфрид в «Лебедином озере». Между репетициями и спектаклями свободного времени почти не остаётся.

«Когда впервые увидел котлеты, подумал: что это такое?». В 16 лет он переехал в Минск из Парижа и сейчас танцует в Большом

Иногда удаётся пройтись с друзьями по городу, зайти в кафе. Но чаще прогулка ограничивается дорогой от станции метро «Немига» до театра, который, действительно – весь мир.

Это любой артист балета вам подтвердит.

 
Теги: Минск
 
 
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В 16 лет переехать из Парижа в Минск. Вот это пируэт! Эвен Капитен решил так, и не пожалел. Правда, тогда словарный запас русского языка умещался в одной строке.
 
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