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На БелАЭС завершён очередной этап монтажа второго энергоблока
Новости Беларуси. На сварку главного циркуляционного трубопровода ушло 70 дней, что является рекордом для проведения подобного рода работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем, белорусские студенты в июне прошли практику на Калининской АЭС в России. Помимо различных теоретических курсов по технике безопасности, эксплуатации энергоблоков и обслуживанию систем электростанции, будущие сотрудники смогли попрактиковаться на полномасштабных тренажерах, полностью воспроизводящих реальные пункты управления энергоблоками.
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Новости Беларуси. На сварку главного циркуляционного трубопровода ушло 70 дней, что является рекордом для проведения подобного рода работ, сообщили в программе...
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