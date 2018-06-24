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Предложить идею для логотипа: в Беларуси создадут туристический бренд страны
Новости Беларуси. Национальное агентство по туризму объявило сбор идей для создания туристического бренда Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Туристический бренд представляет собой узнаваемый логотип, который размещается на сувенирах, на зданиях вокзалов и аэропортов. Он является рекламой страны на международной арене. Сейчас уже обсуждаются несколько вариантов, но агентство продолжает принимать идеи.
Инициаторы надеются, что туристический бренд сделает Беларусь более заметной и привлекательной, вызовет у туристов желание посетить нашу страну и узнать о ней побольше.
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Новости Беларуси. Национальное агентство по туризму объявило сбор идей для создания туристического бренда Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24...
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