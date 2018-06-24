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Чешская компания примет участие в программе возрождения белорусского свиноводства
Новости Беларуси. Чешская компания станет одним из ключевых участников программы возрождения белорусского свиноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подписаны контракты на строительство пяти комплексов по выращиванию свиней и крупного рогатого скота. Каждый из них оценивается примерно в 30 миллионов евро. Итоговая сумма инвестиций – около 150 миллионов.
Первая свиноферма уже возводится под Оршей. К концу лета она начнет полноценно работать. Возведение остальных комплексов должно поэтапно завершиться к 2022 году.
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Новости Беларуси. Чешская компания станет одним из ключевых участников программы возрождения белорусского свиноводства, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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