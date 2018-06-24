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В Беларуси увеличены объёмы кредитования жилищного строительства
Новости Беларуси. Объемы кредитования жилищного строительства в Беларуси увеличены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря дополнительно изысканным 66 миллионам рублей.
Их предусмотрено направить на возведение жилых домов в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях. Таким образом, общий объем кредитных ресурсов, выдаваемых на условиях указа Президента, увеличился до 722 миллионов рублей, из них почти 97 миллионов будут выданы на льготных условиях.
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Новости Беларуси. Объемы кредитования жилищного строительства в Беларуси увеличены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря...
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