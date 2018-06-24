|
140 тракторов BELARUS поставят в Сибирь
Новости Беларуси. МТЗ осваивает Сибирь. Контракт на поставку 140 тракторов BELARUS для нужд сельхозпроизводителей и коммунальных служб подписан в Новосибирске на выставке белорусской техники, организованной в рамках празднования городского юбилея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сибиряков впечатлила широкая линейка продукции минских тракторостроителей: от малогабаритной техники до энергонасыщенных машин. Стоимость контракта превышает 3 миллиона долларов, он должен быть исполнен до конца августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. МТЗ осваивает Сибирь. Контракт на поставку 140 тракторов BELARUS для нужд сельхозпроизводителей и коммунальных служб подписан в Новосибирске на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)