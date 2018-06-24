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140 тракторов BELARUS поставят в Сибирь

25.06.2018 20:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси.  МТЗ осваивает Сибирь. Контракт на поставку 140 тракторов BELARUS для нужд сельхозпроизводителей и коммунальных служб подписан в Новосибирске на выставке белорусской техники, организованной в рамках празднования городского юбилея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

140 тракторов BELARUS поставят в Сибирь

Сибиряков впечатлила широкая линейка продукции минских тракторостроителей: от малогабаритной техники до энергонасыщенных машин. Стоимость контракта превышает 3 миллиона долларов, он должен быть исполнен до конца августа.

 
 
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Новости Беларуси.  МТЗ осваивает Сибирь. Контракт на поставку 140 тракторов BELARUS для нужд сельхозпроизводителей и коммунальных служб подписан в Новосибирске на...
 
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