140 тракторов BELARUS поставят в Сибирь

Новости Беларуси. МТЗ осваивает Сибирь. Контракт на поставку 140 тракторов BELARUS для нужд сельхозпроизводителей и коммунальных служб подписан в Новосибирске на выставке белорусской техники, организованной в рамках празднования городского юбилея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Сибиряков впечатлила широкая линейка продукции минских тракторостроителей: от малогабаритной техники до энергонасыщенных машин. Стоимость контракта превышает 3 миллиона долларов, он должен быть исполнен до конца августа.