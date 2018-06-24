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Ирина Кривко прокомментировала уход Дарьи Домрачевой из большого спорта
Будущее женского биатлона в Беларуси – вопрос, который волнует сегодня многих. Надежда Скардино и Надежда Писарева завершили карьеры. Динара Алимбекова проходит реабилитацию после операции на плече. Из основного олимпийского состава в тренировочном процессе участвует лишь Ирина Кривко. Сейчас она на связи со студией.
Подробнее – в видеоинформации
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Будущее женского биатлона в Беларуси – вопрос, который волнует сегодня многих.
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