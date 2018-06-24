Трагедия: фанат сборной Аргентины покончил с собой после проигрыша команды на Мундиале

Молодой человек оставил предсмертную записку, где заявил, что в этом мире нет больше ничего, что он хотел бы видеть и пропал без вести. Позже его тело было найдено в реке Миначил.













"Я видел, как он смотрел матч вечером. Он рассказывал друзьям, что ему будет стыдно выходить на улицу и общаться с другими людьми, если Аргентина проиграет", – рассказал отец умершего болельщика.



