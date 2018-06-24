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Старшая внучка президента Нурсултана Назарбаева вышла замуж. Удачно
Пара роскошных белоснежных платьев для невесты, именитые гости и выступление Филиппа Киркорова. Это бракосочетание уже называют свадьбой года в Казахстане.
В Алматы вышла замуж старшая внучка президента страны Нурсултана Назарбаева Венера. Торжество прошло в минувшую субботу, которая запомнится также и разгонами антиправительственных митингов в стране.
«Отец жениха Сержан Чайжунусов руководил кабельным заводом в Семипалатинске. Его дядя, то есть дядя жениха, Маркен Чайжунусов был самым влиятельным в этой семье. В начале 1990-х годов он был заместителем главы Семипалатинской городской администрации», – говорит эксперт фонда «Гражданское общество» (Казахстан) Виктор Ковтуновский.
«Амбиции Рахата Алиева мешали, его интересы, особенно последние годы, расходились с интересами диктатора Казахстана. Он пытался вести собственную игру, вместе с женой создал политическую партию «Асар» в середине 2000-ых годов», – рассказываеи Айдас Садыков, член оргкомитета партии «Демократический выбор Казахстана».
«Каждый член семьи Назарбаевых – или милиардер, или мультимиллионер, для которых доллар является карманными деньгами. Свадьба Султан Назарбаева несколько лет назад, когда он женился на дочери одного из олигархов, тоже происходила с размахом, приезжала Beyoncé, американская звезда, Kanye West», – продолжает Айдас Садыков.
«Людей задерживали на выходе из домов, потом допрашивали. Точное количество задержанных мы не знаем», – отмечает Айдас Садыков.
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Пара роскошных белоснежных платьев для невесты, именитые гости и выступление Филиппа Киркорова. Это бракосочетание уже называют свадьбой года в Казахстане.
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