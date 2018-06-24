ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Старшая внучка президента Нурсултана Назарбаева вышла замуж. Удачно

25.06.2018 20:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Пара роскошных белоснежных платьев для невесты, именитые гости и выступление Филиппа Киркорова. Это бракосочетание уже называют свадьбой года в Казахстане.

В Алматы вышла замуж старшая внучка президента страны Нурсултана Назарбаева Венера. Торжество прошло в минувшую субботу, которая запомнится также и разгонами антиправительственных митингов в стране.

 Пышная свадьба прошла в алматинском пятизвездочном отеле «Ritz-Carlton». Среди гостей круга близких родственников семьи были замечены боксёр Геннадий Головкин и мэтр российской эстрады Филипп Киркоров.

 Супругом Венеры, 18-летней внучки Нурсултана Назарбаева, стал 22-летний Дален Чайжунусов, представитель известного в Восточном Казахстане клана. Одним из известных предков Чайжунусовых является Абай Кунанбаев – казахский поэт-просветитель второй половины XIX века, пишет сайт Белсат.

 


«Отец жениха Сержан Чайжунусов руководил кабельным заводом в Семипалатинске. Его дядя, то есть дядя жениха, Маркен Чайжунусов был самым влиятельным в этой семье. В начале 1990-х годов он был заместителем главы Семипалатинской городской администрации», – говорит эксперт фонда «Гражданское общество» (Казахстан) Виктор Ковтуновский.

 После 1990-х семья Чайжунусовых большей частью оставалась в тени, чего не скажешь о семье невесты. Буквально на днях ее мама Дарига Назарбаева снова засветилась в офшорном скандале, связанном с контролем кондитерской отрасли Казахстана.

 А вот отец Венеры Рахат Алиев, некогда могущественный силовик, позже ушел в оппозицию к Назарбаеву и через несколько лет был найден повешенным при загадочынх обстоятельствах в австрийской тюрьме.

 

«Амбиции Рахата Алиева мешали, его интересы, особенно последние годы, расходились с интересами диктатора Казахстана. Он пытался вести собственную игру, вместе с женой создал политическую партию «Асар» в середине 2000-ых годов», – рассказываеи Айдас Садыков, член оргкомитета партии «Демократический выбор Казахстана».

 За чей счет была организована свадьба года в Казахстане и во сколько она обошлась, местная пресса умалчивает. Однако о предпочтениях семьи Назарбаевых дорого и с размахом праздновать свадьбы известно далеко за пределами Казахстана. Только в начале этого года племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды для свадьбы своей дочери заказал торт стоимостью около $ 180 тыс.

 

«Каждый член семьи Назарбаевых – или милиардер, или мультимиллионер, для которых доллар является карманными деньгами. Свадьба Султан Назарбаева несколько лет назад, когда он женился на дочери одного из олигархов, тоже происходила с размахом, приезжала Beyoncé, американская звезда, Kanye West», – продолжает Айдас Садыков.

 В то же время пышная свадьба прошла на фоне задержаний. В минувшую субботу полиция Казахстана жестко разогнала антиправительственный митинг в центре Алматы и Казахстана.

 

«Людей задерживали на выходе из домов, потом допрашивали. Точное количество задержанных мы не знаем», – отмечает Айдас Садыков.

 Митинг «За бесплатное образование» инициировал оппозиционер Мухтар Аблязов, находящийся за рубежом. Его виртуальное движение ДВК признано экстремистским, поэтому власти болезненно реагируют на любые проявления активности с его стороны. В этот раз участники протеста даже не озвучивали требований и не держали транспорантов.



 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пара роскошных белоснежных платьев для невесты, именитые гости и выступление Филиппа Киркорова. Это бракосочетание уже называют свадьбой года в Казахстане.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат Беларуси по футболу. Как «Луч» принимал «Торпедо – БелАЗ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика