Старшая внучка президента Нурсултана Назарбаева вышла замуж. Удачно

В Алматы вышла замуж старшая внучка президента страны Нурсултана Назарбаева Венера. Торжество прошло в минувшую субботу, которая запомнится также и разгонами антиправительственных митингов в стране.

Пышная свадьба прошла в алматинском пятизвездочном отеле «Ritz-Carlton». Среди гостей круга близких родственников семьи были замечены боксёр Геннадий Головкин и мэтр российской эстрады Филипп Киркоров.

Супругом Венеры, 18-летней внучки Нурсултана Назарбаева, стал 22-летний Дален Чайжунусов, представитель известного в Восточном Казахстане клана. Одним из известных предков Чайжунусовых является Абай Кунанбаев – казахский поэт-просветитель второй половины XIX века, пише т сайт Белсат.









«Отец жениха Сержан Чайжунусов руководил кабельным заводом в Семипалатинске. Его дядя, то есть дядя жениха, Маркен Чайжунусов был самым влиятельным в этой семье. В начале 1990-х годов он был заместителем главы Семипалатинской городской администрации», – говорит эксперт фонда «Гражданское общество» (Казахстан) Виктор Ковтуновский.

После 1990-х семья Чайжунусовых большей частью оставалась в тени, чего не скажешь о семье невесты. Буквально на днях ее мама Дарига Назарбаева снова засветилась в офшорном скандале, связанном с контролем кондитерской отрасли Казахстана.

А вот отец Венеры Рахат Алиев, некогда могущественный силовик, позже ушел в оппозицию к Назарбаеву и через несколько лет был найден повешенным при загадочынх обстоятельствах в австрийской тюрьме.

«Амбиции Рахата Алиева мешали, его интересы, особенно последние годы, расходились с интересами диктатора Казахстана. Он пытался вести собственную игру, вместе с женой создал политическую партию «Асар» в середине 2000-ых годов», – рассказываеи Айдас Садыков, член оргкомитета партии «Демократический выбор Казахстана».

За чей счет была организована свадьба года в Казахстане и во сколько она обошлась, местная пресса умалчивает. Однако о предпочтениях семьи Назарбаевых дорого и с размахом праздновать свадьбы известно далеко за пределами Казахстана. Только в начале этого года племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды для свадьбы своей дочери заказал торт стоимостью около $ 180 тыс.

«Каждый член семьи Назарбаевых – или милиардер, или мультимиллионер, для которых доллар является карманными деньгами. Свадьба Султан Назарбаева несколько лет назад, когда он женился на дочери одного из олигархов, тоже происходила с размахом, приезжала Beyoncé, американская звезда, Kanye West», – продолжает Айдас Садыков.

В то же время пышная свадьба прошла на фоне задержаний. В минувшую субботу полиция Казахстана жестко разогнала антиправительственный митинг в центре Алматы и Казахстана.

«Людей задерживали на выходе из домов, потом допрашивали. Точное количество задержанных мы не знаем», – отмечает Айдас Садыков.

Митинг «За бесплатное образование» инициировал оппозиционер Мухтар Аблязов, находящийся за рубежом. Его виртуальное движение ДВК признано экстремистским, поэтому власти болезненно реагируют на любые проявления активности с его стороны. В этот раз участники протеста даже не озвучивали требований и не держали транспорантов.



