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В центре Киева похитили сына финансового атташе посольства Ливии
Днем 25 июня в Киеве на улице Тургеневской двое неизвестных насильно посадили сына финансового атташе посольства Ливии в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия.
Киевская полиция,
Сыну финансового атташе 26 лет. Где он сейчас – неизвестно. В полиции пока не говорят, какую цель могут преследовать похитители.
Возбуждено уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
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Днем 25 июня в Киеве на улице Тургеневской двое неизвестных насильно посадили сына финансового атташе посольства Ливии в автомобиль темного цвета и уехали с места...
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