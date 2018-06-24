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По "делу медиков" проходят более 50 человек
За систематическое получение взяток силовики задержали ряд медицинских функционеров.
Масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения выявил Комитет государственной безопасности. Об этом журналистам заявил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает БЕЛТА.
фото Белта
"Задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек. Фактически все они вину признали, сотрудничают со следствием", — сообщил Вакульчик.
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За систематическое получение взяток силовики задержали ряд медицинских функционеров.
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