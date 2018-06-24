ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Создали самый крохотный в мире компьютер

25.06.2018 20:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Инженеры из Мичиганского университета разработали рекордно миниатюрный компьютер, объем которого составляет всего 0,04 кубического миллиметра, что значительно меньше объема рисового зернышка.


Инженеры из Мичиганского университета разработали рекордно миниатюрный компьютер, объем которого составляет всего 0,04 кубического миллиметра, что значительно меньше объема рисового зернышка. Описание устройства было опубликовано на сайте Университета.

Чип, пишет hitech.newsru.com, представленный учеными из США, получил 32-битный ARM-процессор, энергозависимую оперативную память, датчик температуры и оптическую схему из фотовольтаического элемента и светодиода, позволяющую устройству принимать энергию и входящие сигналы через световые импульсы, а также отправлять исходящий сигнал таким же образом, поясняет N+1. Энергопотребление чипа составляет всего 16 нановатт, и получаемой через фотовольтаический элемент энергии достаточно для его работы.

В процессе работы встроенный датчик температуры передает процессору показания в виде импульсов с соответствующим временным интервалом, которые процессор сравнивает с импульсами с постоянным интервалом, получаемыми от базовой станции через световые сигналы. По словам разработчиков, точность измерения температуры составляет 0,1 градуса, и в перспективе миниатюрный компьютер можно использовать для измерения разницы температур в тканях, которая может служить признаком злокачественной опухоли.

При этом инженеры подчеркивают, что созданное ими устройство нельзя называть полноценным компьютером, поскольку у него нет постоянной памяти, а хранение данных возможно только при наличии внешнего питания.

Отметим, что исследователи заметно превзошли достижение инженеров из IBM - в марте этого года компания представила компьютер, длина и ширина которого составляют по одному миллиметру. В IBM рассчитывают, что серийное производство нового компьютера начнется в течение ближайших пяти лет, а себестоимость одного такого устройства составит не более 10 центов. Компания планирует использовать миниатюрные компьютеры для отслеживания посылок, а также для защиты товаров от кражи и подделки.


 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инженеры из Мичиганского университета разработали рекордно миниатюрный компьютер, объем которого составляет всего 0,04 кубического миллиметра, что значительно...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЧМ-2018: Саудовская Аравия упрямо добилась победы над сборной Египта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика