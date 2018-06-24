ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Знаковые решения в белорусском хоккее могут быть приняты 28 июня

25.06.2018 21:18 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Отчетная конференция федерации хоккея Беларуси пройдет в Минске в четверг, 28 июня, сообщили в ФХРБ.

"В четверг, 28-го июня, в 11.00 состоится отчётная конференция Ассоциации "Федерация Хоккея Республики Беларусь" по итогам сезона 2017-2018 гг." – говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что на конференции могут быть приняты знаковые для белорусского хоккея решения.

На чемпионате мира по хоккею 2018 года сборная Беларуси проиграла все 7 матчей с общей разницей шайб 8-37 и заняла последнее место в своей группе. Сборная Беларуси впервые с 2004 года покинула элиту мирового хоккея. В 2019 году она сыграет в Дивизионе 1. Главный тренер сборной Дэйв Льюис покинул команду еще в ходе чемпионата мира.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя игру сборной Беларуси на ЧМ-2018, заявлял, что белорусской сборной с ее игрой не место в элитном дивизионе мирового хоккея.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отчетная конференция федерации хоккея Беларуси пройдет в Минске в четверг, 28 июня, сообщили в ФХРБ. "В четверг, 28-го июня, в 11.00 состоится отчётная конференция...
 
Новости дня
Новости разные
 
В центре внимания — Партизанский проспект
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика