Знаковые решения в белорусском хоккее могут быть приняты 28 июня

Отчетная конференция федерации хоккея Беларуси пройдет в Минске в четверг, 28 июня, сообщили в ФХРБ.

"В четверг, 28-го июня, в 11.00 состоится отчётная конференция Ассоциации "Федерация Хоккея Республики Беларусь" по итогам сезона 2017-2018 гг." – говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что на конференции могут быть приняты знаковые для белорусского хоккея решения.

На чемпионате мира по хоккею 2018 года сборная Беларуси проиграла все 7 матчей с общей разницей шайб 8-37 и заняла последнее место в своей группе. Сборная Беларуси впервые с 2004 года покинула элиту мирового хоккея. В 2019 году она сыграет в Дивизионе 1. Главный тренер сборной Дэйв Льюис покинул команду еще в ходе чемпионата мира.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя игру сборной Беларуси на ЧМ-2018, заявлял, что белорусской сборной с ее игрой не место в элитном дивизионе мирового хоккея.