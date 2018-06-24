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Австрия будет продвигать жесткую позицию по миграции во время председательства в ЕС - СМИ

25.06.2018 21:00 — Разное | Интерфакс  
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Власти Австрии займут жесткую линию по вопросам миграции во время председательства в ЕС, они подготовили список предложений по этой проблеме, сообщает в понедельник газета "Файнэншл таймс".

Так, согласно предложению австрийской стороны, граждане Сирии, Афганистана и африканских стран должны будут подавать запросы о предоставлении убежища до того, как они попадут на территорию ЕС.

В документе, который, по данным газеты, составило МВД Австрии для неформальной встречи представителей ведомств, курирующих вопросы внутренней безопасности стран ЕС в июле, упоминается "фундаментальная слабость" внешних границ ЕС.

В числе предложений Австрии "развитие новой улучшенной системы защиты, по которой запросы на предоставлении убежища не подаются на территории ЕС".

Также в предложении Австрии есть планы, которые обсуждаются на уровне ЕС, по строительству лагерей на севере Африки, куда можно будет отправлять мигрантов, спасенных на море.

Еще одна идея, представленная в документе - отправка лиц, находящихся в ЕС, но не сумевших подать заявку на предоставление убежища, в учреждения, распложенные в странах за пределами ЕС.

В документе также предлагается, чтобы страны ЕС предоставляли помощь лицам, находящимся в уязвимом положении, за пределами ЕС "и как можно ближе к кризисным регионам". Такой подход, по мнению Австрии, должен сократить расходы и создавать "меньше проблем, связанных с разными образами жизни и ценностями".

Газета отмечает, что в документе обрисовывается достаточно мрачная перспектива интеграции мигрантов в ЕС.

"Среди них (мигрантов - ИФ) есть большое число получивших плохое или почти никакое образование молодых людей, которые приехали в Европу одни. Многие из них особенно восприимчивы к идеологиям, противоречащим свободе, и/или склонны к преступности", - говорится в документе.

"Миграционный кризис 2015 года и его последствия привели к тому, что у многих людей сложилось впечатление, что политические элиты и ЕС в целом потеряли контроль над ситуацией. Только сочетая надежную защиту внешних границ с эффективной общей политикой предоставления убежища, будет возможно предотвратить незаконную миграцию и предоставить защиту тем, кто в ней наиболее остро нуждается", - говорится в документе, попавшем в распоряжение газеты.

Неясно, соответствуют ли предложения Австрии законам ЕС о предоставлении убежища, отмечает газета. Так, Еврокомиссия в понедельник предупредила, что отправка лиц, уже попавших в ЕС, в третьи страны без рассмотрения их запроса на убежище, может нарушать международные законы.

Газета отмечает, что на прошедшем в конце прошлой недели мини-саммите ЕС, премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал к радикальным изменениям в том, как ЕС подходит к вопросу нелегальной иммиграции. В то же время, отмечает "Файнэншл таймс", на самом саммите прогресса достигнуть не удалось, а на полномасштабном саммите лидеров ЕС в Брюсселе на этой неделе ожидаются дальнейшие "стычки" по вопросу миграции.

 
 
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Власти Австрии займут жесткую линию по вопросам миграции во время председательства в ЕС, они подготовили список предложений по этой проблеме, сообщает в...
 
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