В США считают, что на Ближнем Востоке нужны новые лидеры

Новые лидеры смогут решить конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, считают в Вашингтоне.

"На Ближнем Востоке нужны новые лидеры (...) Именно они готовы пойти на компромиссы и заключать военные соглашения", - заявил заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Заседание СБ ООН, в ходе которого члены впервые проводят комплексный обзор ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, проходит по председательством постоянного члена Совета - России.