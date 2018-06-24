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В Заполярье медведи вновь выходят к людям - на запахи со свалок и кладбищ

25.06.2018 20:34 — Разное | Интерфакс  
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В Мурманской области участились случаи встречи человека с бурым медведем, региональный Госохотнадзор готов начать отстрел назойливых косолапых.

Как сообщили "Интерфаксу" в Госохотнадзоре Мурманской области в понедельник, неоднократные случаи выхода медведей к людям зафиксированы в поселке Высокий под Оленегорском и у кладбища в городе Апатиты. В этих районах до конца июня и июля будет идти работа по отлову косолапых. Охотоведы постараются отпугнуть медведей обратно в лес, но если обнаружится, что дикий зверь уже потерял страх перед человеком, придется пойти на крайнюю меру - отстрел.

"В этом году такого катастрофического положения, как в позапрошлом году, нет. Пока это еще единичные случаи, требующие вмешательства и регулирования численности медведей", - отметил замначальника отдела регионального Госохотнадзора Валентин Барашков.

Специалисты вновь напоминают, что люди сами невольно приманивают медведей, выбрасывая еду, оставляя открытыми мусорные контейнеры, а также принося угощения на кладбища. В результате медведицы приводят туда своих малышей раз за разом и, вырастая, медвежата запоминают "хлебосольные" места и возвращаются туда уже самостоятельно.

"Интересная тенденция наблюдается: в принципе, медведи уже лучше нас с вами знают, когда проходят религиозные праздники. Наступает Пасха, Троица - и они тут же появляются на кладбищах", - сказал В.Барашков.

В Заполярье медведи вновь выходят к людям - на запахи со свалок и кладбищ
Как сообщалось, 23 мая в тундре Ловозерского района Мурманской области произошло нападение бурого медведя на пастуха-оленевода сельскохозяйственного производственного кооператива "Тундра". Пострадавший в состоянии средней тяжести был доставлен санавиацией в Ловозерскую центральную районную больницу. По данным местных СМИ, пастух пытался защитить от медведя олененка.

Ранее в секторе по учету и мониторингу объектов животного мира Минприроды Мурманской области "Интерфаксу" сообщили, что на 1 апреля в регионе насчитывается 988 бурых медведей.

Пик появлений медведей в населенных пунктах Мурманской области пришелся на 2015-2016 годы, когда в лесах было мало дикоросов. Косолапые наведывались на фермы, выходили на свалки, кладбища, к железнодорожным станциям, автобусным остановкам, пытались нападать на проезжающие автомобили и воровали домашних собак.

 
 
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В Мурманской области участились случаи встречи человека с бурым медведем, региональный Госохотнадзор готов начать отстрел назойливых косолапых.
 
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